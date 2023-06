Medicine man

Willow Taylor vit dans un château aux murs imposants et aux clôtures de fer. Mais ce n'est pas un château ordinaire. Il s'agit de l'hôpital psychiatrique Heartstone, qui accueille quarante autres patients. Il y a des infirmières aux visages méchants et aux sourcils froncés en permanence. Il y a aussi un homme. Un homme froid et distant. Sa voix est empreinte d'autorité. Un homme dont les yeux gris perçants cachent des secrets et s'attardent peut-être une seconde de trop sur le visage de Willow. Willow n'est pas censée plonger son regard dans ces yeux. Elle n'est pas censée essayer de déchiffrer ses émotions bien enfermées. Elle n'est pas non plus censée se toucher la nuit en imaginant sa voix puissante et son visage froid, mais magnifique. Non, Willow Taylor ne devrait pas être attirée par Simon Blackwood. Parce qu'elle est une patiente et qu'il est son médecin. Son psychiatre.