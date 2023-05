Ecocritiques. Cinéma, audiovisuel, arts

L'analyse du cinéma et de l'audiovisuel peut-elle contribuer au développement de l'écocritique ? Existe-t-il des concepts et des méthodes propres à l'enracinement de ces approches de l'image animée dans la sphère française ? Contribuant à un champ de réflexion nouveau, cet ouvrage balaie un spectre temporel allant du cinéma muet jusqu'aux productions contemporaines. Traversant des univers géographiques, médiatiques et esthétiques contrastés, il apporte un éclairage sur les enjeux théoriques, historiques et formels structurant l'expression, depuis les origines, d'une sensibilité écocritique portée par le cinéma ou suscitée par sa réception. Face aux sombres horizons du xxie siècle, il interroge l'engagement de la fiction, des images documentaires, du cinéma expérimental ou militant. L'ouvrage invite enfin à élargir la focale en considérant le point de vue d'espaces créatifs et narratifs voisins (arts, clip musical, réseaux sociaux). Avec les contributions de : Laurence Allard, Diane Arnaud, Teresa Castro, Gaétan Delabruyère, Elio Della Noce, Charlie Hewison, Patricia Limido, Damien Marguet, Nathalie Mauffrey, Aymeric Pantet, Anastasia Rostan, Barnabé Sauvage, Ysé Sorel Guérin.