N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu(e)

Sarah vit à Bruxelles. Lorenz aussi. Elle a perdu l'homme de sa vie. Il pense qu'il ne connaîtra jamais le grand amour. Elle essaie de surmonter le deuil. Il évite tout sentiment. Ils ne se connaissent pas. Mais ils s'écrivent bientôt tous les jours et partagent leurs secrets les plus intimes. La vie leur a joué de nombreux tours. Vont-ils pouvoir faire le chemin vers d'autres lendemains en laissant la place à l'inconnu(e) ? Un étonnant jeu de l'amour et du hasard entre ces deux personnages qui pourraient se croiser sans se voir si la magie de la vie ne reprenait pas le dessus. Fémitude. MAZARINE BOOK DAY 2019.