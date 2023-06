Le Bloc mensuel organiseur familial. Mémoniak, Edition 2023-2024

Avec ce bloc compact et super simple à aimanter sur le frigo, organiser la vie de toute la famille est un jeu d'enfant ! - Un format 30 x 35 cm pour une organisation mensuelle - Un premier bloc avec une grande page chaque mois avec de grandes cases journalières pour faciliter l'organisation quotidienne de la famille - Au dos de chaque page, des informations pratiques et utiles à la vie de la famille : des astuces cuisine, les fruits et légumes de saison, la liste des anniversaires à souhaiter, etc. - Un second bloc avec des listes de courses détachables - Un espace "Notes" pour y inscrire les choses importantes à ne pas oublier : zone papier effaçable - un crayon à papier avec une gomme - Au dos, une bande aimantée très solide pour fixer son Bloc sur son frigo Bloc calendrier sur 16 mois de septembre 2023 à décembre 2024.