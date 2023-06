Andalouse, tome 3. Les aïeux d'ailleurs

Parfois, les taureaux ont leur revanche : c'est gravement blessé que le torero Gaetano Guardia revient d'Amérique Latine. Il accepte d'autant moins sa convalescense que la finca est au bord de la faillite. Il entend bien reprendre sa place d'associé à la tête de son élevage, au risque de gâcher ses chances de guérison. Mathilde, qui a attendu le retour de son amoureux pendant plus d'un mois, a organisé sa vie en son absence : entre le dressage de Duende, étalon de race andalouse aussi ombrageux que beau et son installation dans la ganaderia familiale, son emploi du temps est bien rempli ! De plus en plus intriguée par les recherches menées en secret par " Beldoche " sur les ancêtres de la famille Guardia et Mark, le séduisant australien qui semble porter un intérêt inexplicable aux terres de la ganaderia, Mathilde mène l'enquête. Cela aurait-il un lien avec la fameuse " Virgen del Indio ", la vierge d'or que tout le monde rêve de découvrir depuis plusieurs siècles ? Ce troisième et dernier tome de la série Andalouse vous réserve encore bien des surprises !