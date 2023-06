300 énigmes spécial Sherlock Holmes

300 jeux et énigmes pour booster son cerveau ! Et si vous glissiez un temps dans la peau de Sherlock Holmes ? Une loupe à la main, un crayon dans l'autre, mettez à profit votre maîtrise des arts de la logique, de l'observation et de la déduction pour résoudre énigmes, casse-tête et mystères. Face à vos méninges, c'est élémentaire, les criminels n'ont aucune chance de s'en sortir ! Découvrez : - Un format souple et pratique avec un crayon à papier intégré pour pouvoir annoter directement son livre - 300 énigmes à résoudre avec plusieurs niveaux de difficulté : logique, observation, casse-tête, mystères, etc. - Toutes les solutions détaillées en fin d'ouvrage Format : 15 x 20 cm / 448 pages