Le grand livre des desserts. Chefs, Techniques, Recettes, Conseils

Un ouvrage entièrement illustré pour maîtriser et réussir à coup sûr tous ses desserts ! 300 techniques et tours de mains indispensables pour : préparer les recettes de base : les feuilletages ; les crèmes ; les glaçages ; les découpes ; les décors... 150 recettes des grands classiques aux plus sophistiquées : Paris-brest ; tarte au citron ; pain au chocolat ; guimauve ; macaron ; omelette norvégienne... De grands pâtissiers et des Meilleurs ouvriers de France présentent leurs recettes : Alexis Bouillet, Yann Brys, Jérôme Chaucesse, Laurent Le Daniel, Manuel Lopez, Philippe Urraca, David Wesmaël. Des auteurs pédagogues et professionnels, Hubert Delorme et Vincent Boué (MOF glacier) enseignent les techniques culinaires au lycée hôtelier de La-Guerche-de-Bretagne. Didier Stéphan (MOF glacier) partage sa passion de glacier et pâtissier en proposant des formations à travers le monde.