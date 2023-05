Paw Patrol. La Pat' Patrouille. Mon bloc de jeux. Jeux de logique, points à relier, coloriage...

Viens retrouver les héros de la Pat' Patrouile dans ce bloc de jeux à emporter partout. Aiguise tes yeux de lynx dans des cherche et trouve, des jeux de diffférences ou de l'intrus, fais parler ton âme d'artiste dans les coloriages, exerce ton sens de la déduction dans des jeux de logique... et bien plus encore !