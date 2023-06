Résilience d'un éleveur. Producteur de lait dans le Vimeu, heureux et fier de l'être

"Résilience" signifie "rebondir" en latin. Il s'agit d'un terme que Jean-Marc Fournier ne connaît que trop bien. Eleveur dans les Hauts-de-France depuis plus de quarante ans, ce véritable passionné a réussi à braver les obstacles liés à sa profession. Il a su faire face aux difficultés instaurées par la mise en place des quotas laitiers, concilier la vie de famille et celle de l'exploitation et affronter le jugement des autres. Devant l'accélération et les changements permanents de l'agriculture il s'est adapté au progrès, parfois au détriment de sa santé, sans jamais dénigrer le milieu qui l'a vu grandir. Dans ce beau témoignage, Jean-Marc Fournier livre un message d'espoir pour les nouvelles générations, partageant les secrets qui lui ont permis de s'épanouir pleinement dans sa vie d'éleveur.