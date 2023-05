L'enfant des lucioles Tome 2 : Feux d'été

Quand Fifrèle découvre la ville en compagnie de son grand-père. Fifrèle a bien grandi, elle a pris conscience de ses pouvoirs. Aujourd'hui, alors que la vallée des lutins est plus que jamais menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit leur habitat. Hélas, dans cette lutte inégale, un incendie dévastateur provoque le décès malheureux d'un membre de la famille des lutins. Mais ce n'est pas tout, Bigarée, l'abeille de Fifrèle est aussi blessée. Pour la sauver, la jeune fille va devoir prendre un grand risque ... s'aventurer en ville ! Heureusement que le grand-père de Fifrèle va l'épauler durant ce périlleux voyage. Les hommes ont transformé leur environnement et ne vivent plus en harmonie avec la nature. En ville, c'est le chaos... la pollution et les bruits agressent les lutins perdus au milieu du béton. Cette excursion pour trouver le remède qui sauvera Bigarée, sera aussi l'occasion pour Fifrèle de se rapprocher de son aïeul et d'apprendre avec lui à maîtriser ses pouvoirs. Après un premier tome salué par la critique, nommé pour le prix du Journal de Mickey et pour le premier prix BD jeunesse du Cabaret Vert, Arnaud Boutle continue de sensibiliser les enfants à l'écologie, tout en leur ouvrant grand les portes du merveilleux avec un album toujours aussi beau et coloré. Une belle aventure et un récit d'apprentissage à partager en famille.