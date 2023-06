Vladimir Tchernychev. Le réalisme onirique

Cet artiste russe est né à Léningrad en 1952, dés l'âge de neuf ans commence à peindre, et à douze ans il s'inscrit à l'Académie des Beaux Arts. Il obtient les diplômes de peintre et de décorateur en 1973 et devient décorateur de théâtre. Il connait comme beaucoup des ses confrères la destruction de ses oeuvres , les art étant alors trés sévèrement encadrés et l'art contemporain censuré. Il travaille à l'aquarelle, le pastel sec et l'encre de chine, toutes ces techniques se côtoient dans ses dessins, où sont représentés des personnages incoutournables des légendes russes. Le beau Prince Ivan, la Princesse Yaroslavna, le dragon Gorynnytah et la sorcière Babayaga (qui est une sorcières bonne). Travaillant toutes les techniques classiques, Vladimir Tchernychev ne peut s'enfermer dans un cadre. Ses dessins au crayon de cou- leur sont uniques et ses oeuvres immédiatement identifiables. Sa palette d'huile est vive, riche en couleurs. Dans ses pastels il restitue la même profondeur de couleurs. Chaque composition recèle des secrets, des mystères à découvrir, interpréter, méditer. Il nous entraîne dans un monde de féerie, ou les messages se mèlent à une analyse de notre monde.