Ose m'aimer

Mère célibataire et cheffe d'entreprise, Anna n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce rythme infernal ? Pas un problème, après tout, elle aime ça, et elle est libre. Mais sa liberté a un prix : elle se sent seule. Son nouveau défi ? Trouver un homme pour partager sa vie et qui la réchauffe, la nuit... L'homme parfait, celui qui coche toutes les cases. Un homme différent de Luke, qui lui n'en coche aucune. Luke n'a jamais refusé de relever un défi. Jamais. Sauf depuis qu'il est revenu d'Irak. Il a connu les larmes et le sang. Son ancienne vie de séducteur arrogant et insouciant lui paraît loin. Il est vide et ne croit plus en rien. Il n'aspire qu'à une chose : qu'on le laisse tranquille. Les femmes ? Il ne veut plus en entendre parler. Et surtout pas une comme Anna, qui est trop... Trop belle. Trop décidée. Trop provocante. Elle le défie de l'embrasser. Il la défie de l'accepter tel qu'il est. Facile, non ? Tout ce que Luke a à faire, c'est résister. Il n'a jamais eu peur de relever un défi... Jusqu'à aujourd'hui !