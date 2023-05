Introduction historique au droit. Toutes les notions fondamentales pour comprendre les systèmes juridiques contemporains - Cours intégral et synthétique - Tableaux et cartes, 11e édition

Toutes les notions fondamentales pour comprendre les systèmes juridiques contemporains Grâce à une démarche fondée sur l'histoire du droit, des institutions et de la société, cet ouvrage expose les acquis récents de la recherche depuis la période antique dans les civilisations de l'Orient ancien et de la Grèce jusqu'au système juridique de la France aujourd'hui. Il présente avec clarté et rigueur l'évolution des sources de droit, les notions fondamentales et les repères chronologiques indispensables à la compréhension des systèmes juridiques contemporains. Les auteurs dans un souci d'ouverture ont inséré en fin de chaque chapitre des encadrés "Histoire comparé" sur notamment les thèmes suivants : Droit religieux de l'Egypte antique - Naissance du droit de common law au moyen âge anglais - Importation du droit ibérique en Amérique latine au temps des conquêtes - ou encore le modèle occidental pour le droit japonais au XIXe siècle Points forts - Les notions fondamentales pour comprendre les systèmes juridiques contemporains - Des aides pédagogiques différenciées (tableaux, schémas, graphiques...) - Pour apprendre plus facilement, plus rapidement, apprenez utile ! - Un exposé clair, structuré et accessible pour l'étudiant