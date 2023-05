Forthill legacy. Tome 1. De plumes et d'acier

Lisa est victime d'une malédiction. Nécromancienne le jour, elle se transforme la nuit pour endosser le rôle de faucheuse d'âmes. En plus, elle doit composer avec son boulot de journaliste et sa relation avec Ian, un séduisant jeune dragon métamorphe. Quand un accident de la route survient, qu'elle doit prendre la vie de plusieurs étudiants, et qu'on lui apporte dans la même journée une convocation pour des Jeux surnaturels, elle craque : trop, c'est trop. En revenant en Ecosse, elle voulait juste changer d'air et faire décoller sa carrière de journaliste, et pas affronter une secte maléfique, un beau-père hargneux et des jeux aussi dangereux que mortels ! Mais Lisa n'a pas le choix : si elle veut survivre - et que survive le monde -, elle doit se retrousser les manches et affronter son destin, même si ça signifie se jeter dans la gueule du loup ! Plongez avec Lisa dans les tréfonds de Forthill Legacy : complots, batailles et magie sont au rendez-vous dans cet Urban Fantasy addictif !