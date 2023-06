La troisième voix

Sans doute la lecture la plus fidèle et la plus féconde d'un poème consiste-t-elle à l'écouter en écrivant un autre poème, lequel à son tour en appellera un nouveau. Isabelle Lévesque et Pierre Dhainaut ont décidé d'approfondir ainsi, au gré de leur correspondance, le dialogue amical. Il n'est pas vrai, croient-ils, que l'écriture est une activité exclusivement solitaire ? : lorsqu'elle est pratiquée en commun, elle affine l'attention, la relance. Alors s'ouvre un temps comme un espace où se multiplient, loin de toute préméditation, les échos, les images, les rythmes. Une voix prend naissance, qui est aussi bien celle de Pierre Dhainaut et celle d'Isabelle Lévesque, qui traverse les identités, ces frontières, une troisième voix, ce livre est le sien.