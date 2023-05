Transfuge N° 169, juin 2023

La UNE est consacrée à la censure chinoise dans l'art (arts visuels et vivants, cinéma et littérature). C'est la première fois qu'un magazine culturel français s'attaque à ce sujet, tant politique que sociétal. La question à laquelle nous tentons de répondre via ce dossier : La concordance entre la radicalisation du pouvoir chinois et la raréfaction des grands artistes chinois des dernières décennies est-elle un hasard ou un exemple clair de causes et d'effets ? Un reportage accompagné de nombreux témoignages de galeristes (Nathalie Obadia, Daphné Mallet etc.) distributrices de films (Alexandra Henochsberg, patronne de la société Ad Vitam ou encore Michèle Halberstadt, ARP), écrivains ou encore metteurs en scène. En scène : les festivals d'été : d'Avignon à Aix en Provence, Montpellier Danse, June Events et Manifeste à Paris, les coups de coeur de la rédaction. En art : dossier Art Basel, la plus grande foire d'art contemporain ouvre ses portes le 18 juin.