La promise du Viking

Une romance ardente au coeur de l'époque viking ! Islande, an 985. Après avoir échappé à des mercenaires voulant se venger de son oncle le chef le plus important du peuple scandinave à Novgorod , Aasa se retrouve malgré elle au Groenland, une terre encore inexplorée. Etrangère, elle doit se fondre dans la colonie et taire à tout prix son sang noble et son statut de guerrière si elle veut passer inaperçue et avoir la possibilité de revoir les siens. Rapidement, Gunnvar, un Viking imposant, fier et dur, la prend sous son aile et en fait sa promise pour lui éviter un sort terrible. Même si elle s'est juré de trouver un moyen de quitter l'île dès qu'elle en aura l'occasion, la jeune femme baisse peu à peu sa garde, attendrie par la chaleur du corps du forgeron. Pendant qu'à Novgorod, sa famille la cherche sans succès et que ses ravisseurs sont toujours à ses trousses, Aasa sait qu'elle devra, un jour ou l'autre, affronter son destin