Migraine. C'est quoi docteur ?

Migraines, céphalés de tension, découvrez les conseils du Dr. Scimeca pour mieux gérer les crises. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, près de 70% des hommes et 80% des femmes souffrent de maux de tête plus ou moins occasionnellement. La migraine est sans nul doute le mal de tête le plus étudié, mais le plus fréquent est ce que l'on appelle des céphalées de tension. Cet ouvrage parle de maux de tête, mais se veut surtout pratique, associant les conseils pharmacologiques classiques, plutôt réservés aux crises douloureuses, aux traitements de fond. Il a pour but d'aider les patients à mieux connaître leur maladie et à leur offrir des pistes nouvelles auxquelles ils n'avaient pas accès. Un bol d'air pour la tête ! Président d'honneur du syndicat de la médecine homéopathique, le Dr Daniel Scimeca est homéopathe, phytothérapeute et sophrologue.