Je m'amuse avec des gommettes

Une adorable coccinelle, une chouette endormie, une montgolfière en plein ciel, une petite souris qui sourit... Découvre 30 grandes images à compléter avec des gommettes de toutes les formes et de toutes les couleurs ! Avec ses pages détachables de gommettes et ses images aux couleurs vives, ce livre enchantera les tout-petits ! Ils apprendront à reconnaître les formes et les couleurs et développeront leur motricité fine tout en s'amusant.