La Belle et la Bête. Edition de luxe

Découvrez l'histoire la plus romantique jamais écrite ! Les contes de La Belle et la Bête que vous vous apprêtez à lire sont des interprétations personnelles de deux autrices du fameux mythe d'Eros et de Psyché. Dans cette édition, Victoria Queen a rassemblé pour vous les illustrations les plus romantiques et envoutantes qui soient. Alors, que vous soyez une Belle ou une Bête, Victoria Queen vous promet que l'amour vous attend entre ces pages. Immortalisé dans l'imaginaire collectif grâce à Disney, redécouvrez ce chef-d'oeuvre de la littérature francaise, dans une prestigieuse édition totalement illustrée.