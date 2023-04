Rendez-vous avec les arcanes du tarot. Livre d'exercices pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes du tarot !

Rendez-vous avec les Arcanes du Tarot propose une méthode unique pour s'emparer pleinement de toutes les lames du tarot, en suivant quatre étapes clés : d'abord, la rencontre, un récit immersif à travers lequel le lecteur rend visite à la lame, rentre chez elle, dans son quotidien, fait sa connaissance, se connecte à elle et se la représente comme une personne réelle ; ensuite, l'introspection, à partir d'un protocole de tirage spécifique, qui va permettre au lecteur de travailler sur la connaissance de soi, sur ses zones d'ombres, ses potentiels, ses objectifs... ; puis, le journaling, étape fondamentale de l'apprentissage, qui va faire le lien entre la lame de Tarot et son propre développement personnel ; enfin, l'imprégnation, grâce au coloriage. Une autre manière de s'approprier une carte, de découvrir de nouveaux symboles, de nouveaux détails... Véritable guide idéal pour le débutant en Tarot souhaitant découvrir cet outil, mais également parfait compagnon pour le taropohile plus expérimenté qui souhaite faire évoluer son regard sur le tarot.