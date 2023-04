Kayla n'a pas le choix, à vingt ans, elle doit reprendre sa vie en main. Première étape : retourner sur les bancs de la fac, même s'il s'agit de celle de Lowland City, sa ville natale. Oubliée l'ancienne Kayla, celle qui enchaînait les frasques au lycée. Bonjour la Kayla 2. 0, celle qui porte le poids de ses actes sur les épaules. Elle n'a qu'un objectif, obtenir son diplôme pour enfin laisser le passé derrière elle. Et surtout, se tenir loin du Numéro 22, Ace Duncan, le halfback vedette de l'équipe universitaire de football américain, celui qu'elle a abandonné il y a quatre ans. Ace Duncan n'est plus celui qu'il était. Oublié l'adolescent au sourire charmeur. Bonjour le sportif à l'aura dévastatrice. Il est plus séduisant que jamais, plus sombre et mystérieux aussi. Et surtout, il l'attire toujours autant, même s'il lui est interdit... Amour, vengeance, trahisons... Bienvenue à l'université de Lowland City !