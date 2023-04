La conquête du sang. Tome 2, Révélations

"Tout a commencé, il y a bien des années, et tout se terminera dans le sang". Drakhar Linus, ce sorcier aussi cruel que sombre, court toujours. Léana est bien décidée à l'empêcher de nuire. Il lui a enlevée sa mère, hors de question qu'il s'attaque à ceux qu'elle aime. La traque, elle connait, elle a été formée pour ça. Elle le sait, de ses actes dépend l'avenir du monde. De ses actes... Ou d'une prophétie. Car ce qu'elle ignore, c'est que dans l'ombre, se cachent bien des secrets, qui pourraient remettre en question ses certitudes. En qui peut-elle avoir réellement confiance ? Et Kerian, lui dit-il toute la vérité ? Après tout, un vampire est un vampire... La guerre approche, Léana va devoir choisir ses alliés et prendre des décisions. De celles-ci dépend sa survie, et celle des gens qu'elle a juré de protéger.