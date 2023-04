Auteur d'une traduction en vers de la Divine Comédie qui fit "grand bruit" en son temps, Antoni Deschamps fut aussi un des poètes les plus en vue de la saison romantique. Ce volume, qui reprend et complète l'édition des Poésies qu'il publia en 1841, propose l'ensemble de la trajectoire poétique d'Antoni Deschamps, depuis les brillantes évocations de la "chère Italie" qu'il connut dans sa jeunesse au regard désabusé et profond en même temps qu'il porta sur l'homme et le monde dans son âge mûr, rendu un peu morose par la maladie qui le conduisit, encore jeune, à se "réfugier" , comme d'autres à l'époque, dans la clinique du célèbre docteur Blanche, et dont il a décrit, dans des vers aussi navrants que lucides, les terribles progrès sur son corps et son esprit. Un parcours émouvant, qui mérite toute notre attention.