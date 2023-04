Jumeaux depuis 500 ans : à nos multiples vies

La rencontre improbable des deux auteurs, à un âge où beaucoup d'autres se reposent, a réveillé de vieux souvenirs enfouis au plus profond de leurs âmes. Leurs retrouvailles, après 500 ans de séparation, furent fulgurantes - au sens propre du terme - et débouchèrent sur une union astrale suivie d'un voyage mémoriel sur les lieux mêmes où ils s'étaient juré de se revoir après leurs morts brutales. Les lieux avaient beaucoup changé. Les valeurs des chevaliers du Moyen Age avaient disparu depuis longtemps. La confrontation des mondes, des cultures et des religions n'a pas changé depuis des siècles, voire même des millénaires. Et pourtant, ces chevaliers, ces croisés aux destins fabuleux sont toujours présents dans nos coeurs, dans le coeur de ces deux auteurs avides de paix, de liberté et d'amour. Ce livre est un message d'espoir et d'éternité qui devrait répondre à la curiosité de bon nombre de lecteurs à une époque où les seules valeurs sont matérielles et non plus spirituelles.