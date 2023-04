Upcycler son dressing. Idées et techniques pour réparer, embellir et transformer sa garde-robe

Et si votre dressing regorgeait de trésors inattendus ? Un joli haut trop porté, une nappe tachée, un pull troué ? Et si vous changiez de regard et décidiez de leur donner une nouvelle vie ? L'upcycling ou "surcyclage" , consiste à transformer un objet existant pour l'embellir et lui donner un nouvel usage. Découvrez 16 projets inspirés par les saisons, à décliner selon vos envies pour créer des vêtements et accessoires uniques ! Grâce à des techniques variées, faciles et ludiques - broderie, couture à la main ou à la machine à coudre, teinture naturelle, feutrage... - Elena vous explique comment réparer, transformer et embellir tous les textiles qui sommeillent dans vos placards. Détaillés en pas à pas photos, ces projets sont accessibles aux débutants et demandent peu de matériel. Ne cherchez plus, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans vos placards !