Unlock ! Les vacances de Noside

SAUREZ-VOUS ARRETER LE PROFESSEUR NOSIDE ? C'est le jour du grand concours dans votre village de vacances ! Un individu suspect, le professeur Noside, est prêt à tout pour remporter le grand prix. Il vous faut coûte que coûte mettre à mal son plan diabolique ! Vous vous inscrivez donc aux différentes épreuves pour découvrir ce qu'il se trame... Parviendrez-vous à résoudre le mystère à temps ? Découvrez une aventure inédite dans laquelle vous devrez observer, enquêter et résoudre des casse-tête comme dans un vrai escape game. Grâce à ces énigmes, vous avancerez dans l'enquête et dans le livre, pour trouver la solution en 60 minutes max ! Une aventure en immersion dans l'univers du jeu Unlock®. QU'EST-CE QU'UN ESCAPE GAME ? En équipe, vous vous retrouvez enfermés dans une salle thématisée. Votre objectif est de réussir à sortir en fouillant la pièce, résolvant des énigmes et décryptant des codes, le tout en moins de 60 minutes. Sur le principe de l'escape game, voici le livre qui vous permet d'y jouer chez vous, seul ou à plusieurs !