Michael K, sa vie, son temps

"Il se voyait sous l'aspect d'un termite se frayant un chemin à travers un rocher. Il semblait n'y avoir rien d'autre à faire que de vivre. Assis, il bougeait si peu qu'il n'aurait pas été surpris de voir des oiseaux venir se percher sur ses épaules". Dans une Afrique du Sud en guerre civile, Michael K décide de fuir la ville dévastée pour ramener sa mère sur les lieux d'une enfance heureuse. Mais elle ne survit pas au voyage. Après avoir dispersé ses cendres, cet homme fruste commence à cultiver un petit carré de terre, à partir de quelques graines trouvées par hasard. Mais toujours, la guerre le poursuit ; arrêté, emprisonné, il regagnera toujours son champ, son petit coin de paradis. L'histoire d'un homme solitaire qui refuse de se plier aux lois des hommes et surmonte l'oppression pour vivre sa vie comme il l'entend. Une superbe parabole, à la fois sombre et éblouissante, sur la dignité humaine. Né en 1940, J. M. Coetzee enseigne la littérature. Son oeuvre, empreinte des années d'apartheid, est saluée dans le monde entier et traduite dans plus de vingt-cinq langues. Le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 2003. Ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Sophie Mayoux Préface inédite de Caryl Férey