Les héros de la farce. Répertoire des comédiens-farceurs des théâtres parisiens (1612-1686)

Théâtre du rire fédérateur et cathartique, prisée du peuple comme des élites, la farce française de l'âge baroque demeure mal connue. D'une part, à cause du discrédit dont elle fit l'objet dans les sphères intellectuelles ; d'autre part à cause de la nature "insaisissable" d'un genre dramatique reposant en grande partie sur la performance actoriale. La présente étude se propose d'éclairer les bases dramaturgiques de cette forme scénique oubliée en offrant au lecteur un inventaire raisonné des comédiens spécialisés dans le genre farcesque au sein des théâtres parisiens du XVIIe siècle. Confrontant des sources théâtrales, des documents d'archive et des témoignages iconographiques, elle permet de reconstituer le parcours biographique et artistique de ces acteurs. Elle dégage les particularités de leur pratique dramatique, bâtie autour du "Masque" , personnage burlesque qu'ils créent et incarnent tout au long de leur carrière, et qui fusionne, aux yeux du public, avec leur identité réelle. Une synthèse replaçant cette dramaturgie dans son contexte historique et social complète ce répertoire inédit, qui permet de constater l'originalité esthétique ainsi que le rôle prépondérant que tient cette forme discrète dans l'économie théâtrale du Grand Siècle.