Magnétiseurs, guérisseurs, médiums. Le nouveau royaume de l'occulte. Un prêtre exorciste nous alerte

Depuis le début de son ministère, il y a 50 ans, le père Auzenet a échangé avec des milliers de personnes qui manifestaient au sujet de l'occultisme un besoin d'écoute et de libération. Aujourd'hui depuis 14 ans exorciste, il se consacre pleinement à cette mission. Et son constat est accablant : à cause d'une mode jamais démentie pour le paranormal et d'un manque d'informations sérieuses, de plus en plus de personnes ouvrent la porte de leur âme à des influences dont ils ignorent tout. Mais le propos de ce livre n'est pas de les condamner. Doté d'un solide bon sens et d'un authentique souci pastoral, le père Auzenet entend mettre au jour les mécanismes de l'emprise, ses effets pervers et surtout les moyens de s'en affranchir. Avec clarté, pragmatisme et pédagogie, il signe là un maître-livre sur ce sujet trop souvent maltraité par le sensationnalisme.