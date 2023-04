Grand Atlas des Tracteurs. Histoire, performances, évolutions

Massey Ferguson, John Deere ou Claas, tous ces noms de tracteurs évoquent les performances prodigieuses d'engins qui, au fil du temps, se sont perfectionnés pour faciliter la tâche de ceux qui, avec passion, exploitent la terre. Pour s'adapter au monde moderne, la gamme de tracteurs s'est considérablement étendue, ajoutant année après année des modèles de plus en plus efficaces et adaptés à de multiples domaines d'intervention. Cet ouvrage, riche de plus de 400 superbes images, relate l'histoire et les évolutions techniques des tracteurs ainsi que celles des constructeurs qui, à travers le monde, les ont conçus. Il dresse un panorama des inventions révolutionnaires qui ont permis la conception des tracteurs sophistiqués d'aujourd'hui, ainsi que des différentes utilisations et constructions qui rendent l'univers de ces engins si fascinant.