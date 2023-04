Les Bonnabel Tome 2 : Les sacrifiés de l'Argonne

Les Bonnabel est un cycle littéraire composé d'une suite de douze ouvrages. L'odyssée débute pendant la Grande Guerre pour s'achever un siècle plus tard. L'ensemble du récit décrit la vie d'une famille huguenote originaire de la Drôme ; ses membres sont cruellement éprouvés par les conséquences guerrières, et la folie meurtrière des hommes. A partir d'archives nationales, la collection Les Bonnabel évoque avec réalisme des évènements, et des grandes figures historiques du pays, conférant à la totalité de l'oeuvre une cohérence et une véracité d'une parfaite justesse sur la dimension militaire, politique, religieuse et de science humaine et sociale. Les épisodes de la dodécalogie Les Bonnabel se composent comme suit : Tome I : Les veuves blanches. Tome II : Les sacrifiés de l'Argonne. Tome III : Les oubliés de Monastir. Tome IV : Les galopins sanglants. Tome V : Les fanatiques de L'oustacha. Tome VI : Les enfants de Mussolini. Tome VII : Les enragés de la défaite. Tome VIII : Les triangles roses. Tome IX : Les oubliés du Vercors. Tome X : Les enfants de Boches. Tome XI : Les amants de Bouillante. Tome XII : Les justiciers. Note préliminaire de l'auteur : La guerre a fauché au hasard dans la paysannerie française et la mort a prélevé son contingent de jeunes hommes dont les noms s'échelonnent au mémorial de Verdun comme sur les dizaines de milliers de monuments aux morts que, seule, la France a érigés jusque dans le plus petit village. Hécatombe injuste que soulignent cruellement d'autres iniquités. A commencer par ces oubliés de l'Argonne, perdus dans la forêt interdite, d'où jamais leurs dépouilles ne seront exhumées. La France de tous les courages et de tous les sacrifices leur doit d'encore exister. Ne l'oublions pas.