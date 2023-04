La Petite Sirène. Le livre pop-up

REDECOUVREZ LA FABULEUSE HISTOIRE D'ARIEL, LA PETITE SIRENE DANS CE MAGNIFIQUE LIVRE POP-UP. Retrouvez Polochon, Eurêka, Sébastien, la terrible Ursula avec un oeil totalement neuf en parcourant cet incroyable ouvrage illustré et animé. Rempli de fantastiques et surprenants dépliants pop-up, cet objet collector reprend toutes les scènes cultes de ce classique Disney, et ravira tous les fans de ce conte intemporel.