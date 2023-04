Loups-garous de Thiercelieux. Enquête au village

SAUREZ-VOUS DEMASQUER LE LOUP-GAROU ? Les disparitions mystérieuses se multiplient depuis quelques semaines dans le paisible hameau de Thiercelieux... Les indices confirment ce que tout le monde craignait : un loup-garou se cache à nouveau parmi les habitants ! De passage au village, vous proposez vos talents d'enquêteur au maire, qui accepte votre aide avec un grand soulagement. Mais saurez-vous démasquer le coupable à temps ? Découvrez une aventure originale dans laquelle vous devrez observer, enquêter et résoudre des énigmes comme dans un véritable escape game. Grâce à ces énigmes, vous progresserez dans l'enquête et dans le livre, pour trouver la solution en 60 minutes maximum ! Une aventure en immersion dans l'univers du jeu à succès des Loups-garous de Thiercelieux. QU'EST-CE QU'UN ESCAPE GAME ? En équipe, vous vous retrouvez enfermés dans une salle thématisée. Votre objectif est de réussir à sortir en fouillant la pièce, résolvant des énigmes et décryptant des codes, le tout en moins de 60 minutes. Sur le principe de l'escape game, voici le livre qui vous permet d'y jouer chez vous, seul ou à plusieurs !