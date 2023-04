Guide du Product Management. La référence de tous les product managers

Le Product Manager est une sorte de chef d'orchestre qui coordonne les parties prenantes du produit (design, marketing, technique, commercial...). Il aide à définir le produit en hiérarchisant les fonctionnalités requises selon leur valeur ajoutée, il représente la voix du client à chaque étape du développement du produit, de l'élaboration à la livraison. Très prisé dans l'univers start-up et tech, il arrive également dans les grandes entreprises et se structure. Ce livre présente ce qu'est un Product Manager et son rôle dans l'entreprise, ainsi que les outils pour réussir dans cette fonction. Un guide pas à pas qui conviendra autant au débutant qu'au confirmé.