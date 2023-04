Linguistique contrastive : énonciation et activité langagière

Ce volume propose la réédition d'une sélection d'une vingtaine d'articles de Jacqueline Guillemin-Flescher parus en France et à l'étranger entre 1983 et 2018. Il offre une vue d'ensemble des travaux qui ont suivi la parution de son ouvrage Syntaxe comparée du français et de l'anglais : problèmes de traduction (1981). Celui-ci avait ouvert la voie à un champ de recherches en linguistique contrastive dans le cadre de la théorie des opérations prédicatives et énonciatives d'Antoine Culioli. Son organisation met en lumière le fil conducteur de cette recherche, tout en distinguant les grands domaines auxquels elle s'applique. La 1re partie consacrée à la théorisation de l'activité de traduction à partir du point de vue de la linguiste situe sa démarche par rapport à d'autres approches théoriques de la traduction en s'appuyant sur la mise en regard de l'anglais et du français. La 2e partie explore la question des repérages et de la détermination au niveau prédicatif, à travers des analyses portant sur la deixis, la transitivité, les types de procès, la prédication de propriété. Le concept de qualification/quantification occupe une large place dans la 3e partie consacrée à la construction du sens au niveau énonciatif, qu'il s'agisse d'asserter, de qualifier, de modaliser, de construire un point de vue. Cette représentation du point de vue à travers les repérages en jeu dans le domaine de la perception, fait l'objet de la dernière partie. L'ouvrage s'adresse à un lectorat s'intéressant au fonctionnement des langues et aux problèmes de traduction : chercheurs et étudiants en linguistique et traduction, traductologues et traducteurs.