L'affrontement chrétien

Ce texte du philosophe Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme, écrit en pleine tourmente de la Seconde guerre mondiale, n'a pas pris une ride. Porté par une plume alerte, un sentiment d'urgence et un sens élevé de l'engagement, ce texte vigoureux aux accents péguyste et bernanosien est censé redonner aux chrétiens une plus haute idée de leur vocation. Contrairement aux idées reçues que Mounier pourfend à longueur de pages, le christianisme n'est pas la religion des lâches, la charité chrétienne n'a rien à voir avec la mollesse, et sa morale n'est pas un éteignoir. Non, l'Evangile est un trésor, une formidable ressource de vie et d'amour qu'il convient de faire fructifier pour transformer le monde de l'intérieur. Pour cela, la conversion à laquelle nous appelle sans cesse le Christ est une condition sine qua non de l'engagement du chrétien.