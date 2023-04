La foire aux fiancés

Un roman sur une époque hantée, où les fantômes envahissent les retours. Paris, octobre 1913. Germaine et Louise se rencontrent sur les bancs de l'école pour la première fois. C'est le début d'une ardente amitié, que vient percuter la Grande Guerre. Les pères s'en vont, les mères restent avec leurs filles. Cette guerre, qui arrache les bras des mains et trouble le regard des hommes donne la nausée à Germaine. Louise, elle, s'enflamme pour la patrie et ses soldats qui risquent leurs vies pour elle. Les années passent, sanglantes. Certains rentrent, d'autres non. C'est l'après, suintant la guerre jusqu'à la moelle. En 1924, sur l'île de la Grenouillère, à Chatou, on organise une " foire aux fiancés ", afin de former des couples qui " redonneront vie à la patrie ". On se regarde, on se frôle, on valse sur Ne bercez pas mon coeur. Les deux amies sont de la fête. Louise attire tous les regards. Surtout celui de Ferdinand, dont la joue barrée d'une cicatrice rappelle que la guerre continue bien après le silence des armes.