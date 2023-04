L'acupuncture est une discipline deux fois millénaire, souvent perçue exotique mais rarement comprise comme une discipline ancrée dans une longue pratique concrète et pragmatique. "Acupuncture & Emotion" , a pour ambition d'expliquer comment et pourquoi l'acupuncture peut soigner en trouvant les causes profondes des symptômes, la plupart du temps d'origine émotionnelle. A travers de nombreuses illustrations cliniques, dans un langage simple et accessible à tous, les auteurs exposent une méthode de soins, qui, au-delà des symptômes, recherche les causes internes pour rééquilibrer la circulation d'énergie dans l'ensemble des organes. Cette méthodologie s'applique sur les déséquilibres existants entre partenaires, ascendants et descendants, entre patient et soignant, et d'une manière générale entre l'être humain et son environnement physique (logement, alimentation, lieu de travail...) Le sous-titre, "regard croisé du médecin acupuncteur et du physicien" correspond au dialogue entre le physicien et la médecin acupunctrice pour expliquer le fonctionnement de ce traitement par des lois connues de physique. Ces échanges riches et complexes illustrent la rigueur de l'analyse en Médecine Traditionnelle Chinoise et mettent en évidence les mécanismes mis en oeuvre. La première édition épuisée, de nombreux lecteurs ayant posé des questions et des demandes de compléments, les auteurs ont considérablement augmenté le contenu afin de mieux montrer le fonctionnement et l'efficacité de cette médecine ancienne. Relecture et correction par staka. fr