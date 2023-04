Le nouveau guide des probiotiques

L'écosystème de votre intestin est vital. N'attendez pas pour en prendre soin. Parce que la santé commence dans l'intestin, le docteur Daniel Sincholle, pharmacologue, a traduit les toutes dernières recherches sur le microbiote en une foule de conseils pratiques pour stimuler la santé globale et durable. Le microbiote - nom générique des milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif - est le sujet santé le plus important du moment. Le Dr Sincholle explique comment l'alimentation moderne riche en aliments raffinés et ultratransformés, l'excès d'antibiotiques, notre mode de vie hyperaseptisé, mais aussi le stress chronique épuisent nos bonnes bactéries, celles qui nous gardent en bonne santé - et encouragent la prolifération des bactéries pathogènes, celles qui nous affaiblissent. Il détaille les changements simples à apporter à votre mode de vie et votre alimentation pour restaurer ou préserver votre microbiote et votre santé. Vous découvrirez : - Les 7 signes qui montrent que votre microbiote va mal - Le programme alimentaire à suivre pour l'entretenir et le renforcer - Pourquoi nous devrions tous fabriquer nos propres yaourts - Comment choisir un bon supplément de prébiotiques et de probiotiques - Quels probiotiques prendre et quelles mesures diététiques mettre en place dans 22 pathologies et troubles courants (avec les souches, doses, durée optimale de la prise)