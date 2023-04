Sentir et savoir. Une nouvelle théorie de la conscience

Ce livre propose une analyse tout à fait nouvelle et passionnante du phénomène de la conscience et de son rôle dans le vivant. Jusqu'à tout récemment, beaucoup de philosophes et de neuroscientifiques pensaient que ces questions étaient insolubles. Antonio Damasio, au contraire, est convaincu qu'avec la neurobiologie, la psychologie et l'intelligence artificielle nous disposons des outils nécessaires pour résoudre le mystère de la conscience. Il en éclaire ici toutes les facettes. Les perspectives nouvelles qu'il explore en dévoilent les mécanismes, en restant proche de l'expérience intime que nous en avons. Il explique les relations entre conscience et esprit, la différence entre être conscient, être éveillé et sentir, le rôle clé des sentiments et la manière dont le cerveau détermine le développement de la conscience. Dans cette synthèse magistrale, Antonio Damasio réconcilie les découvertes scientifiques récentes et les éléments d'une philosophie de la conscience. Il présente de façon lumineuse l'essentiel de ses propres recherches, qui ont transformé notre compréhension du cerveau et du comportement humain.