La cuisine et la pâtisserie sont un jeu d'enfants

"J'ai tout essayé pour devenir ce que les gens appellent un adulte. C'est raté ! "Michel Oliver, célèbre cuisinier français, réunit en un volume ses deux plus grands succès La Cuisine est un jeu d'enfants et La Pâtisserie est un jeu d'enfants. Pour la nouvelle édition de ce grand classique de la littérature culinaire, il a concocté 5 nouvelles recettes gourmandes et faciles à réaliser. Cuisinez avec vos enfants les menus de la semaine avec cette centaine de recettes traditionnelles de la cuisine française : du hors- d'oeuvre (salade niçoise, pan-bagnat, quiche lorraine, etc.) au dessert (choux à la crème, tarte retournée aux pommes, gâteau marbré, macarons, etc.) en passant par le plat de résistance (coq au vin, poulet à l'ail, soufflé au fromage, sardines soufflées).