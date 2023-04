L'habitabilité métropolitaine en question. Recompositions résidentielles et articulations des activités agricoles en territoire toulousain

Cet ouvrage invite à questionner l'habitabilité métropolitaine en mettant l'accent sur les pratiques des habitants et leurs représentations du territoire. Se dessinent certaines problématiques contemporaines qui échappent pour partie au périmètre institutionnel, telle que la question écologique ou la volonté de plus en plus présente de réinventer un rapport au local. L'étude de Toulouse est particulièrement intéressante par la proximité avec de nombreux espaces naturels et agricoles, parties intégrantes de la qualité de vie et des enjeux métropolitains. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".