Le rêve de Noé

Maëlle a neuf ans, elle adore lire des BD, faire du vélo, et aller voir son père et son oncle travailler sur le chantier. Un jour, elle rencontre Noé à la bibliothèque. Il a les yeux de la couleur d'un ciel d'été et une petite boîte à musique dorée. Les deux enfants deviennent tout de suite amis. Quand Noé lui raconte que le Jules Verne, navire de son père, capitaine dans la marine, passera non loin ce soir, Maëlle lui propose de l'emmener le voir sur la grue du chantier. Maëlle poussera le fauteuil roulant de Noé. Mais une fois en haut, les deux enfants se retrouvent piégés dans la tempête ! Pourront-ils s'en sortir sains et saufs ?