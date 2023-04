Protocoles cliniques de Port-Royal pour la prise en charge de l'infertilité

Prendre en charge les problèmes de fertilité constitue toujours un véritable défi pour le praticien. Cet ouvrage a pour objectif de proposer toutes les connaissances nécessaires pour comprendre diagnostiquer et traiter les infertilités sous la forme de protocoles cliniques référents. Rédigé sous forme de conduites à tenir pratiques basées sur les données scientifiques mais aussi sur l'expertise de l'équipe clinico-biologique de Port-Royal qui applique ces protocoles quotidiennement ce titre est composé de 5 parties : - La première partie rappelle les généralités sur la fertilité et l'infertilité (épidémiologie fertilité du couple psychologie etc.) ; - la deuxième partie regroupe tous les éléments indispensables au diagnostic (bilan clinique et paraclinique pour la femme et pour l'homme) ; - la troisième partie aborde en détail les traitements (médicaments stimulation IIU FIV ICSI etc.) ; - la quatrième partie traite des principales étiologies et leur prise en charge (dysfonctions ovulatoires pathologies utérines etc.) ; - la cinquième partie présente des cas particuliers et des innovations. Ces protocoles directement applicables en pratique clinique sont destinés aux gynécologues-obstétriciens internes en gynécologie-obstétrique endocrinologues et sage-femmes qui souhaitent parfaire leurs connaissances sur la prise en charge de l'infertilité.