Travailler le bois. 8 projets pour progresser en menuiserie

Avec ce livre facile à prendre en main, Alexandre Deloup, de la chaîne YouTube French Coast Workshop, propose un apprentissage de la menuiserie par la pratique au fil de 8 projets de difficulté croissante. Découpe, utilisation de machines électroportatives et stationnaires (scie sous table, scie à ruban, défonceuse...), rabotage, premiers assemblages (mi-bois, tenons et mortaises, queues d'aronde...), finitions... à chaque étape, il vous révèle ses secrets et astuces pour améliorer ses compétences en travail du bois. Pas besoin d'un budget conséquent, d'y passer ses week-ends ou encore d'avoir un atelier dédié, du moment que votre espace de travail est bien organisé. Avec ce livre, vous pourrez vous lancer simplement, réaliser vos propres projets et découvrir la satisfaction d'un travail manuel gratifiant.