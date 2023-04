Réussir l'épreuve d'entretien. CAPES toutes disciplines, CAPES de documentation, Concours de CPE

L'ouvrage propose tous les éléments nécessaires pour comprendre les enjeux de l'épreuve, apprendre à présenter son parcours personnel en exhibant sa cohérence dans la perspective des métiers de l'enseignement, apprendre à raisonner face au sujet, développer une méthode de travail efficace et réaliste, maîtriser les savoirs et les compétences requis dans le cadre d'un entretien, disposer de fiches pratiques sur les notions essentielles du système éducatif, s'entraîner à partir d'exemples concrets de type concours, avoir des réflexes argumentatifs sur tous les types de questions et gérer un entretien sur des questions sensibles (laïcité, harcèlement...).