Oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques

Un outil divinatoire pour retrouver sa place dans le cycle du vivant Cet oracle est un outil de Lumière puissant qui peut être utilisé par tous. Au quotidien, nous avons l'habitude de penser les lettres de l'alphabet en termes purement fonctionnels plutôt que spirituels : les lettres sont simplement des unités que nous assemblons pour créer des mots. Or, les lettres hébraïques doivent êtres abordées de façon entièrement différente. Car chaque lettre, outre son importance fonctionnelle comme composante des mots, est un canal destiné à accueillir une forme unique d'énergie spirituelle vivante, qui est en lien avec notre sagesse innée et celle de la nature. En appliquant les conseils donnés par les cartes et les nombreux exemples de tirages fournit par Palès Louve Blanche, chacun et chacune est en mesure de mettre fin aux cycles infernaux qui gâchent son quotidien, pour retrouver confiance en soi, en l'avenir et le précieux lien qui nous relie à la Nature.