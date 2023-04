Les amis de la mer

Une jolie histoire en rimes qui décrit de manière amusante les habitants colorés de la mer. La mer est peuplée des créatures les plus étranges et les plus mignonnes, qui aiment se cacher parmi les algues et les récifs coralliens. Ce livre en forme d'étoile de mer, agrémenté d'un texte aux rimes douces, d'illustrations tendres et de détails iridescents, emmènera les petits dans un merveilleux voyage au fond de la mer à la découverte d'une grande variété de poissons drôles et colorés. Une jolie histoire en rimes qui décrit de manière amusante les habitants colorés de la mer.