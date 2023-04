C'est un lieu pour se faire oublier, un lieu refuge pour protéger le père, c'est un lieu cave où le fils s'est tapi, un lieu où s'ancrent les mémoires, celle du père et avant lui son père, celle du fils aussi. Poème à la Sautou qui dit tout en ne disant qu'un peu. Ce qui n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu, et ce qui fut, le corps non plus ne l'a pas oublié. C'est un lieu soupirail par où perce le jour. Poésie essentielle.